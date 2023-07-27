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Neverland ERGUN ONARIR

Neverland

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 27.07.2023, 00:00
1.AYAK: İngilizlerin çimdeki 5 şartlı yarışında Golden Jet, Grey Kurt, Quameda Grande, Sönmezbey ve Lady Sephora arasında kazanan belirlenir.
2.AYAK: 3 yaşlı Arap taylarının kum pistteki 3 şartlı yarışında formunu geliştiren Neverland favorim. Güvenenler kuponlarında tek geçebilir.
3.AYAK: 4 yaşlı Arapların satış 1 koşusunda Birşimşek, Yıldızefe, Başdağlı ve Can Emre öne çıkan isimler. Abathan yeri olanlarca düşünülmeli.
4.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin KV-6 yarışında Aventus, Flawless Power ve Poyri birinciliği hedef tahtasına oturtan taylar.
5.AYAK: İngilizlerin çimdeki 15 handikap mukavenet yarışında ilk şansı Catanzaro'ya veriyorum. Baduu ve Umutbey sert rakip olarak göze çarpıyor.
6.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin kapanıştaki maiden yarışında Feeling Good, Gür Fırtınası, Kolo ve Yavaş Abdi birinciliğe göz kırpan taylar.
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