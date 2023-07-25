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Real Chance ERGUN ONARIR

Real Chance

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 25.07.2023, 00:00
1.AYAK: Arapların çimdeki 21 handikap yarışında Muallim Halim, Basgit, Yenerbey, Tekçarem ve Tekkurşun öncelikli isimler. Kurtoba yeri olanlara.
2.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin kumdaki uzun 3 şartlı yarışında Aegean Touch, Lindos ve Kevin Lomax arasında birincilik düğümü çözümlenir.
3.AYAK: İngilizlerin KV-6 "Bedensel Eng.Federasyonu" koşusunda Sun Time, Antiochos, Ardaşah ve Baba Şahin kazanmaya daha yakın arıkanlar.
4.AYAK: 3 yaşlı Arapların kum pistteki KV-8 yarışında O Bir Çelik, Doğan Kardeşler, Karacabey ve Kılıç İbo arasında kazanan belirlenir.
5.AYAK: 2 yaşlı İngiliz taylarının 1 şartlı yarışında ilk şansı Dragon Flame'ye veriyorum. Het Schip ve Give God da kuponlarda yer almalı.
6.AYAK: Dişi İngilizlerin kumdaki 2 kilometrelik kapanış koşusunu formunu geliştiren Real Chance'nin kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.
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