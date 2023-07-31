1.AYAK: İngilizlerin kumdaki 15 handikap yarışında Noble Wind, Trudi, Lignin Energy, Kaptan Cem, Özay Suzanana ve Solit Friend çekişmesi yaşanacak.

2.AYAK: Çim pistteki 2 kilometrelik 3 şartlı yarışında Gray Shadow, Final Drive ve King Of Solid öne çıkan İngiliz atları. Halo Dayı yeri olanlara.

3.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin açık grup 3 yarışında Lament Of Victory, Lovesun, Festival Fever, Optimus Prime ve Sweety Bella öne çıkan taylar.

4.AYAK. 3 yaşlı Arapların çim pistteki KV-7 yarışında Büyük Menderes ve Aktaşkaya öncelikli taylar. Candarlı yeri olanlarca düşünülmeli.

5.AYAK: 2 yaşlı İngiliz taylarının 1 şartlı yarışında idman pistinde beğenilen Echong favorim. Güvenenler kuponlarında tek geçebilir.

6.AYAK: 3 yaşlı dişi İngilizlerin kapanıştaki 16 handikap yarışında Rainbow Spirit, Moya Azra, Blue Jasmine ve Doir De Paris iddialı dişi taylar.

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