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4. ayak tek ERGUN ONARIR

4. ayak tek

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 01.08.2023, 00:00
1.AYAK: Arapların kumdaki orta mesafe 4 şartlı yarışında Özbatu, Saitbey, Pekalp ve Babaarif çekişmesine Çabuk da katılabilir.
2.AYAK: 3 yaşlı Arapların çimdeki 1 şartlı yarışında Atabeyli, Tozkoparan, Şehrin Ağası, Dinamit, Hürkanım ve Saygın Hanım öne çıkan taylar.
3.AYAK: 3 yaşlı dişi Arap taylarının çim pistteki KV-6 yarışında ilk şansı Perde Kız'a veriyorum. İyi durumuyla Zümra Gülü de ihmale gelmez.
4.AYAK: 2 yaşlı dişi İngiliz taylarının çim pistteki yarışında başarılı sonuçlara imza atan Be Eszters Dream kazanmaya yakın. Tek yazılabilir.
5.AYAK: İngilizlerin yamaklara ait 16 handikap yarışında Aegean Spirit, Cambaz ve New Melbourne öne çıkan isimler.
Lion Child ve Amadis yeri olanlara.
6.AYAK: 4 yaşlı Arapların 16 handikap yarışında Yağmur Güzeli, Çamsakızı, Çelemli, Toprak Tutkusu ve Demirbike birincilik adaylarım.
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