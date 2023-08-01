4. ayak tek

1.AYAK: Arapların kumdaki orta mesafe 4 şartlı yarışında Özbatu, Saitbey, Pekalp ve Babaarif çekişmesine Çabuk da katılabilir.

2.AYAK: 3 yaşlı Arapların çimdeki 1 şartlı yarışında Atabeyli, Tozkoparan, Şehrin Ağası, Dinamit, Hürkanım ve Saygın Hanım öne çıkan taylar.

3.AYAK: 3 yaşlı dişi Arap taylarının çim pistteki KV-6 yarışında ilk şansı Perde Kız'a veriyorum. İyi durumuyla Zümra Gülü de ihmale gelmez.

4.AYAK: 2 yaşlı dişi İngiliz taylarının çim pistteki yarışında başarılı sonuçlara imza atan Be Eszters Dream kazanmaya yakın. Tek yazılabilir.

5.AYAK: İngilizlerin yamaklara ait 16 handikap yarışında Aegean Spirit, Cambaz ve New Melbourne öne çıkan isimler.

Lion Child ve Amadis yeri olanlara.

6.AYAK: 4 yaşlı Arapların 16 handikap yarışında Yağmur Güzeli, Çamsakızı, Çelemli, Toprak Tutkusu ve Demirbike birincilik adaylarım.

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