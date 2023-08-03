Denk Güçler

1.AYAK: İngilizlerin kumdaki 17 handikap yarışında Oğuzun Rüyası ve Fortissimum Öne çıkan isimler. Demir Ataş ve Flash Bang yeri olanlara.
2.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin 1 şartlı koşusunda Nymphad.Tonks, Malibu, Mon Coeur, Mangusta ve True North birinciliğe göz kırpan taylar.
3.AYAK: 3 yaşlı dişi İngilizlerin Gr-3/ Prof. Selahattin Batu koşusunda eküri destekli General Briella ve Essen ayrım yapılmadan yazılmalı.
4.AYAK. 4 yaşlı Arapların çimdeki 16 handikap yarışında Hercai ve Ateştay çekişmesini izleyeceğiz. Bu ikili kuponlarda yer almalı.
5.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin çim pistteki 15 handikap yarışında Prince Of Darkness, Fighting Falcon ve Steel Hawk arasında düğüm çözülür.
6.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin bölünen 1 şartlı yarışında Powerful Girl, Secret Lav, Martina, Shiroke, Clever Spirit ve Run Born öne çıkan taylar.