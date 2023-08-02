Kapriz formda

1.AYAK: İngilizlerin sentetikteki 17 handikap yarışında Cool Star, Tefobey, Bağ Bozumu ve Steel Man öncelikli isimler.
Bikati sürprizde.
2.AYAK: 2 yaşlı dişi İngilizlerin maiden yarışında Terrubia, Tesoro, Sprezzatura, Leonora ve Marie Curie öne çıkan taylar.
Privilege yeri olanlara.
3.AYAK: 4 yaşlı Arapların KV- 7/Y.A.A.Y.Derneği koşusunda birincilikleri peş peşe sıralayan Kapriz favorim. Kuponlarda tek başına bırakılabilir.
4.AYAK: 3 yaşlı dişi İngilizlerin KV-6/ Nuri Dürüst koşusunda Magic Flute, Operasyon ve Anarres arasında birincilik düğümü çözümlenir.
5.AYAK: Arap kısraklarının çimdeki 4 şartlı yarışında Tek Çarem, Tek Aşkım ve Benzenci birinciliği hedefe koyan dişi Arap atları.
6.AYAK: 2 yaşlı dişi İngiliz taylarının bölünen maiden yarışında Nicolica, Pekerim, Kosmodemyanska ve Girl Of Charlie çelişmesine Bright de katılabilir.