Kapriz formda

1.AYAK: İngilizlerin sentetikteki 17 handikap yarışında Cool Star, Tefobey, Bağ Bozumu ve Steel Man öncelikli isimler.

Bikati sürprizde.

2.AYAK: 2 yaşlı dişi İngilizlerin maiden yarışında Terrubia, Tesoro, Sprezzatura, Leonora ve Marie Curie öne çıkan taylar.

Privilege yeri olanlara.

3.AYAK: 4 yaşlı Arapların KV- 7/Y.A.A.Y.Derneği koşusunda birincilikleri peş peşe sıralayan Kapriz favorim. Kuponlarda tek başına bırakılabilir.

4.AYAK: 3 yaşlı dişi İngilizlerin KV-6/ Nuri Dürüst koşusunda Magic Flute, Operasyon ve Anarres arasında birincilik düğümü çözümlenir.

5.AYAK: Arap kısraklarının çimdeki 4 şartlı yarışında Tek Çarem, Tek Aşkım ve Benzenci birinciliği hedefe koyan dişi Arap atları.

6.AYAK: 2 yaşlı dişi İngiliz taylarının bölünen maiden yarışında Nicolica, Pekerim, Kosmodemyanska ve Girl Of Charlie çelişmesine Bright de katılabilir.

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