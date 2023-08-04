1.AYAK: İngilizlerin çimdeki 16 handikap yarışında Pilots Boy, Earth And Gray, Bülent ve Brave Soldier öncelikli isimler.
Libertalia ve The Glove sürpriz.
2.AYAK: 3 yaşlı Arap taylarının maiden yarışında son ikinciliği dikkat çeken Bertanhan favorim.
Güvenenler tek başına bırakabilir.
3.AYAK: 3 yaşlı dişi Arap taylarının KV-7 yarışında Kalbimdesin, Naturel, Biletçi Kız, Javaronok Goşa ve Yelda tay öne çıkan Arap kısrakları.
4.AYAK: Arapların sentetikteki 22 handikap yarışında Mübariz, Alevkıran ve Bozarslan öncelikle yazılmalı.
Aşkarttay yeri olanlara.
5.AYAK: Arapların çimdeki 5 şartlı yarışında Şanverdi, Lima ve Gökçe Hatun birinciliği hedef tahtasına oturtan Arap atları.
6.AYAK: 3 yaşlı Arapların kapanıştaki bölünen maiden yarışında Tomar, Enfes Tamer, Barskanın Oplu ve Akınada birinciliğe göz kırpan taylar.