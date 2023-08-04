1.AYAK: İngilizlerin çimdeki 16 handikap yarışında Pilots Boy, Earth And Gray, Bülent ve Brave Soldier öncelikli isimler.

Libertalia ve The Glove sürpriz.

2.AYAK: 3 yaşlı Arap taylarının maiden yarışında son ikinciliği dikkat çeken Bertanhan favorim.

Güvenenler tek başına bırakabilir.

3.AYAK: 3 yaşlı dişi Arap taylarının KV-7 yarışında Kalbimdesin, Naturel, Biletçi Kız, Javaronok Goşa ve Yelda tay öne çıkan Arap kısrakları.

4.AYAK: Arapların sentetikteki 22 handikap yarışında Mübariz, Alevkıran ve Bozarslan öncelikle yazılmalı.

Aşkarttay yeri olanlara.

5.AYAK: Arapların çimdeki 5 şartlı yarışında Şanverdi, Lima ve Gökçe Hatun birinciliği hedef tahtasına oturtan Arap atları.

6.AYAK: 3 yaşlı Arapların kapanıştaki bölünen maiden yarışında Tomar, Enfes Tamer, Barskanın Oplu ve Akınada birinciliğe göz kırpan taylar.

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