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Bertanhan ERGUN ONARIR

Bertanhan

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 04.08.2023, 00:00
1.AYAK: İngilizlerin çimdeki 16 handikap yarışında Pilots Boy, Earth And Gray, Bülent ve Brave Soldier öncelikli isimler.
Libertalia ve The Glove sürpriz.
2.AYAK: 3 yaşlı Arap taylarının maiden yarışında son ikinciliği dikkat çeken Bertanhan favorim.
Güvenenler tek başına bırakabilir.
3.AYAK: 3 yaşlı dişi Arap taylarının KV-7 yarışında Kalbimdesin, Naturel, Biletçi Kız, Javaronok Goşa ve Yelda tay öne çıkan Arap kısrakları.
4.AYAK: Arapların sentetikteki 22 handikap yarışında Mübariz, Alevkıran ve Bozarslan öncelikle yazılmalı.
Aşkarttay yeri olanlara.
5.AYAK: Arapların çimdeki 5 şartlı yarışında Şanverdi, Lima ve Gökçe Hatun birinciliği hedef tahtasına oturtan Arap atları.
6.AYAK: 3 yaşlı Arapların kapanıştaki bölünen maiden yarışında Tomar, Enfes Tamer, Barskanın Oplu ve Akınada birinciliğe göz kırpan taylar.
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