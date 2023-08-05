1.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin çimdeki 15 handikap yarışında Enkanto, Rebellious, Wien Prince. Akkaya Ateşi ve Elusive Knight öne çıkan taylar.

2.AYAK: Arapların çim pistteki 15 handikap çekişmesinde Kral Çeko, Çerdiğin ve Editör öncelikli isimler. Ateş Hanım yeri olanlarca düşünülmeli.

3.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin çimdeki 4 şartlı yarışında Big Gamble, Sky Of Thunder, Dr Aziz ve Sidney Storm çekişmesine Coşkuntay da katılabilir.

4.AYAK: İngilizlerin kumdaki KV-6 yarışında son koşusu ve idmandaki çalışmaları beğenilen Bustany favorim. Güvenenler tek yazabilir.

5.AYAK: İlk kez piste çıkan 3 yaşlı dişi Arapların 1 şartlı yarışında Melengicim, Akarçay Kızı, Rüyamsın ve Hümaşah Hanım öne çıkan dişi taylar, 6.AYAK: Birincilikle tanışamamış İngiliz taylarını 19 şartlı koşusunda Kapoğlubey, Madam Sitella ve Black Mustang öncelikli isimler.

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