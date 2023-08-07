1.AYAK: İngilizlerin çimdeki 3 şartlı yarışında Peligrosa, Crazy Amazon, Wmurcott, Pace ve Hayro Sipi birinciliğe göz kırpan İngiliz atları.

2.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin maiden yarışında Chest Candy, Nagasaki, Battle Crown ve İsen Buga kazanmayı hedefe koyan taylar.

3.AYAK: Arapların Gr-3 "Bursa Vali Koşusu"nda formunu üst düzeye taşıyan Bilirhan birinciliğin en güçlü adayı. Tek yazılabilir.

4.AYAK. Dişi İngilizlerin çim pistteki KV-6 yarışında Keep Your Distance, Scrapper Girl, Lauraceous öncelikli isimler.

Karakraliçe sürprizde.

5.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin 15 handikap yarışında Airfield, Master Runner, Colonel, Nailoğlum, Hoeyon ve Mikea öne çıkan taylar.

6.AYAK: 3 yaşlı İngiliz taylarının kapanıştaki maiden yarışında Anadolu Destanı ve Rain Melody birinciliğe daha yakın gördüğüm taylar

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