1.AYAK: 4 yaşlı Arapların satış 2 koşusunda Haydarberk, Dady, Uçan Kuzey, Alavara ve Nizipli Kalkan birincilik adaylarım.
2.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin maiden yarışında I Ro, Uygurunoğlu, Nevacan, Junior West, Make Way ve Elegie öne çıkan taylar.
3.AYAK: İngilizlerin KV-8/ Şükrü Yurteri koşusunda Age Of Fire ve Anadolu Zamanı çekişmesini izleyeceğiz. Gold Power de iddialı.
4.AYAK: İngilizlerin çimdeki uzun 17 handikap yarışında Powership ve Ambargo öncelikli isimler. Snellman yeri olanlara.
5.AYAK: 2 yaşlı dişi İngilizlerin Girl Of Bora, Galadran, Lassiter ve Mavi His birinciliği hedefe koyan dişi taylar.
6.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin kapanıştaki bölünen maiden yarışında son ikinciliği dikkat çeken Northshield favorim. Güvenenler tek yazabilir.