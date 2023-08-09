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Northshield ERGUN ONARIR

Northshield

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 09.08.2023, 00:00
1.AYAK: 4 yaşlı Arapların satış 2 koşusunda Haydarberk, Dady, Uçan Kuzey, Alavara ve Nizipli Kalkan birincilik adaylarım.
2.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin maiden yarışında I Ro, Uygurunoğlu, Nevacan, Junior West, Make Way ve Elegie öne çıkan taylar.
3.AYAK: İngilizlerin KV-8/ Şükrü Yurteri koşusunda Age Of Fire ve Anadolu Zamanı çekişmesini izleyeceğiz. Gold Power de iddialı.
4.AYAK: İngilizlerin çimdeki uzun 17 handikap yarışında Powership ve Ambargo öncelikli isimler. Snellman yeri olanlara.
5.AYAK: 2 yaşlı dişi İngilizlerin Girl Of Bora, Galadran, Lassiter ve Mavi His birinciliği hedefe koyan dişi taylar.
6.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin kapanıştaki bölünen maiden yarışında son ikinciliği dikkat çeken Northshield favorim. Güvenenler tek yazabilir.
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