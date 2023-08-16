1.AYAK: 4 yaşlı Arapların 14 handikap yarışında Alavara, Aşkın Abi, Can Oğlum, Oytun ve Gülizar birinciliğe daha yakın Arap atları.
2.AYAK: 3 yaşlı İngiliz taylarının sentetikteki 3 şartlı yarışında Smart Dad, Castigliano ve Marcus arasında kazanan belirlenir.
3.AYAK: 3 yaşlı Arap taylarının Gr-2 "Aziziye" koşusunda favorim Bozkırefesi.
Güvenenler kuponlarında tek başına bırakılabilir.
4.AYAK: Arapların sentetikteki 5 şartlı yarışında Süpermen, Karasun ve Çakıl arasındaki çekişme birnciyi belirleyecek.
5.AYAK: Arapların çimdeki 16 handikap yarışında Fırtınalar Diyarı, Fırat Baba, Serhat Fırtınası ve Doğu Yıldızı çekişmesine Tarsus Şelalesi de katılabilir.
6.AYAK: İngilizlerin kapanıştaki satış 1 koşusunda Guest Of Honour, Coral Storm, Atıcı Bey ve Master Of Puppets yeni sahip arayışındaki isimler.