1.AYAK: 4 yaşlı Arapların 14 handikap yarışında Alavara, Aşkın Abi, Can Oğlum, Oytun ve Gülizar birinciliğe daha yakın Arap atları.

2.AYAK: 3 yaşlı İngiliz taylarının sentetikteki 3 şartlı yarışında Smart Dad, Castigliano ve Marcus arasında kazanan belirlenir.

3.AYAK: 3 yaşlı Arap taylarının Gr-2 "Aziziye" koşusunda favorim Bozkırefesi.

Güvenenler kuponlarında tek başına bırakılabilir.

4.AYAK: Arapların sentetikteki 5 şartlı yarışında Süpermen, Karasun ve Çakıl arasındaki çekişme birnciyi belirleyecek.

5.AYAK: Arapların çimdeki 16 handikap yarışında Fırtınalar Diyarı, Fırat Baba, Serhat Fırtınası ve Doğu Yıldızı çekişmesine Tarsus Şelalesi de katılabilir.

6.AYAK: İngilizlerin kapanıştaki satış 1 koşusunda Guest Of Honour, Coral Storm, Atıcı Bey ve Master Of Puppets yeni sahip arayışındaki isimler.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın