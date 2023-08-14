1.AYAK: 3 yaşlı Arapların 3 şartlı yarışında Maden Dağı, Bazilo ve Nihavent birinciliği hedefe koyan Arap tayları.

2.AYAK: Arap kısraklarının çimdeki 15 handikap yarışında Calibe Tay, Akşam Meltemi, Ağdaşlı ve Sembol Tay öne çıksn isimler. Cüda sürprizde.

3.AYAK: İngilizlerin kumdaki 4 şartlı yarışında Grand Treasure, Flash Past, Daze ve Persian Prince öncelikli isimler. Şen Akyüz yeri olanlara.

4.AYAK: 4 yaşlı Arapların çim pistteki KV-6 yarışında Dilan Kız, Kıvılcımkız ve Naifoğlum arasında birincilik düğümü çözüme kavuşur.

5.AYAK: İngilizlerin 2 kilometrelik çimdeki KV-6 yarışında formunu ilerleten Steps Of Iron favorim. Güvenenler kuponlarında tek geçebilir.

6.AYAK: Arapların kumdaki bölünen maiden yarışında Gariplerbeyi, Adapınar, Demir Semend, Behramkale ve Cangündüz hedefe koşan taylar.

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