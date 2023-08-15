1.AYAK: Arapların çimdeki 16 handikap yarışında Habbe, Tekkurşun, Gür Beyaz, Altıneken ve Yağmur Güzeli öne çıkan isimler. Çelemli yeri olanlara.

2.AYAK: Arapların çim pistteki uzun Gr-2 "Anadolu Tarım İşletmeleri" koşusunda başarılı sonuçlara imza atan Aypars favorim. Tek yazılabilir.

3.AYAK: 3 yaşlı Arapların KV-7 yarışında Azimli, Soyluşah ve Oruçhan öne çıkan taylar. Saadın Kasırgası ve Mucize Han sürprizde düşünülmeli.

4.AYAK: İngilizlerin çimdeki KV-6/ Köroğlu koşusunda Sönmezbey, Quamade Grande, Hunting ve Çetrefilli birinciliği hedefe koyan İngiliz atları.

5.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin maiden yarışında Demsey, My Flashing Girl, Secret Lav ve Wolka Maria öne çıkan taylar.

Lucky Brown daha sonra.

6.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin kumdaki satış 3 koşusunda Karsambaç, Sheikh Murat ve Gezzal birincilik adaylarım.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın