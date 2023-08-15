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Aypars ERGUN ONARIR

Aypars

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 15.08.2023, 00:00
1.AYAK: Arapların çimdeki 16 handikap yarışında Habbe, Tekkurşun, Gür Beyaz, Altıneken ve Yağmur Güzeli öne çıkan isimler. Çelemli yeri olanlara.
2.AYAK: Arapların çim pistteki uzun Gr-2 "Anadolu Tarım İşletmeleri" koşusunda başarılı sonuçlara imza atan Aypars favorim. Tek yazılabilir.
3.AYAK: 3 yaşlı Arapların KV-7 yarışında Azimli, Soyluşah ve Oruçhan öne çıkan taylar. Saadın Kasırgası ve Mucize Han sürprizde düşünülmeli.
4.AYAK: İngilizlerin çimdeki KV-6/ Köroğlu koşusunda Sönmezbey, Quamade Grande, Hunting ve Çetrefilli birinciliği hedefe koyan İngiliz atları.
5.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin maiden yarışında Demsey, My Flashing Girl, Secret Lav ve Wolka Maria öne çıkan taylar.
Lucky Brown daha sonra.
6.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin kumdaki satış 3 koşusunda Karsambaç, Sheikh Murat ve Gezzal birincilik adaylarım.
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