1.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin 15 handikap yarışında Rintintin, Skipper, Blue Inferno ve Tom Hagen birinciliği hedefleyen taylar.
2.AYAK: İngilizlerin 4 şartlı yarışında Espinoza, White Spear, Sirius Black, Blende Rende ve Narlıca arasında kazanan belirlenir.
3.AYAK: 3 yaşlı dişi İngilizlerin 5 şartlı yarışında formunu geliştiren Matsukaze idman pistinde beğenildi.
Güvenenler tek yazabilir.
4.AYAK: 4 yaşlı Arapların KV-8/MEHMETÇİK koşusunda Alda Gör, Muallim Halim ve Sıkıdost öncelikli isimler. Tanışık ve Şahin Mahmut yeri olanlara.
5.AYAK: Arapların yamakların at bineceği 16 handikap yarışında Darlöy, Dağkaan, Fırat Baba ve Alzenginoğlu arasında birincilik düğümü çözülür.
6.AYAK: İngilizlerin kapanıştaki satış 3 koşusunda Amadis, Cambaz ve Semih Bey yeni sahip arayışındaki İngiliz atları.
Bol şans.