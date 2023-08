1.AYAK: İngilizlerin çimdeki KV-6/ Berat Gökçe koşusunda Oğlum Utkun ve Azfar öne çıkan isimler. Bu ikili ayrım yapılmadan kuponlarda yer almalı.

2.AYAK: 3 yaşlı Arapların maiden yarışında Tamari, Şıkturbo, Tur Bindiren, Oğlumhan, Şafak Zamanı ve Özkehribar birinciliğe göz kırpan taylar.

3.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin çimdeki KV-7 yarışında Gel Kızım, Noble Runner ve Love Of Duty arasında birincilik düğümü çözümlenir.

4.AYAK: Birincilikle tanışamamış 3 yaşlı İngilizlerin 19 şartlı yarışında For My Sun, Sky Of Thunder, Captain Leo, Bon Soire ve Oubit öne çıkan taylar.

5.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin kumdaki 15 handikap yarışında Oğlum Ayaz, Bari, Kingbrothers v4,6,11e Ulubey arasında kazanan belirlenir.

6.AYAK: 3 yaşlı Arapların kapanıştaki bölünen maiden yarışında idmanlarda formunu ilerlettiği görülem Hükümsüz kazanmaya yakın. Tek yazılabilir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın