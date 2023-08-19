1.AYAK: İngilizlerin çimdeki KV-6/ Berat Gökçe koşusunda Oğlum Utkun ve Azfar öne çıkan isimler. Bu ikili ayrım yapılmadan kuponlarda yer almalı.
2.AYAK: 3 yaşlı Arapların maiden yarışında Tamari, Şıkturbo, Tur Bindiren, Oğlumhan, Şafak Zamanı ve Özkehribar birinciliğe göz kırpan taylar.
3.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin çimdeki KV-7 yarışında Gel Kızım, Noble Runner ve Love Of Duty arasında birincilik düğümü çözümlenir.
4.AYAK: Birincilikle tanışamamış 3 yaşlı İngilizlerin 19 şartlı yarışında For My Sun, Sky Of Thunder, Captain Leo, Bon Soire ve Oubit öne çıkan taylar.
5.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin kumdaki 15 handikap yarışında Oğlum Ayaz, Bari, Kingbrothers v4,6,11e Ulubey arasında kazanan belirlenir.
6.AYAK: 3 yaşlı Arapların kapanıştaki bölünen maiden yarışında idmanlarda formunu ilerlettiği görülem Hükümsüz kazanmaya yakın. Tek yazılabilir.