1.AYAK: 2 yaşlı dişi İngilizlerin KV-6 yarışında Flying Spice, Tigress, Be Eszt Dream öne çıkan taylar. Rage Of Angel yeri olanlara.

2.AYAK: 4 yaşlı Arapların 16 handikap yarışında Bekirabi, Alzenginoğlum, Kılınçbey ve Karaca Ağa arasında kazanan belirlenir.

3.AYAK: 3 yaşlı Arapların Gr-3 Mehmet Ali Kiper koşusunda Melihin İzi, Kalbimdesin, Neverland, Karacabey Şahı ve Beyazışık öne çıkan taylar.

4.AYAK: 4 yaşlı Arap kısraklarının 3 şartlı yarışında Rüzgar Kızı, Balbalam ve Avarız birinciliğe göz koyan kısraklar.

5.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin KV-7 yarışında Speed Lane, Pehlivan, Aegean Knight ve Sarptay arasında birincilik düğümü çözülür.

6.AYAK: Arapların çim pistteki 'satış 1' koşusunda hazırlıkları beğenilen Borabey birinciliğin en güçlü adayı. Tek yazılabilir.

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