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Borabey ERGUN ONARIR

Borabey

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 17.08.2023, 00:00
1.AYAK: 2 yaşlı dişi İngilizlerin KV-6 yarışında Flying Spice, Tigress, Be Eszt Dream öne çıkan taylar. Rage Of Angel yeri olanlara.
2.AYAK: 4 yaşlı Arapların 16 handikap yarışında Bekirabi, Alzenginoğlum, Kılınçbey ve Karaca Ağa arasında kazanan belirlenir.
3.AYAK: 3 yaşlı Arapların Gr-3 Mehmet Ali Kiper koşusunda Melihin İzi, Kalbimdesin, Neverland, Karacabey Şahı ve Beyazışık öne çıkan taylar.
4.AYAK: 4 yaşlı Arap kısraklarının 3 şartlı yarışında Rüzgar Kızı, Balbalam ve Avarız birinciliğe göz koyan kısraklar.
5.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin KV-7 yarışında Speed Lane, Pehlivan, Aegean Knight ve Sarptay arasında birincilik düğümü çözülür.
6.AYAK: Arapların çim pistteki 'satış 1' koşusunda hazırlıkları beğenilen Borabey birinciliğin en güçlü adayı. Tek yazılabilir.
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