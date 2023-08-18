  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Anasayfa Yazarlar Denk güçler
Denk güçler ERGUN ONARIR

Denk güçler

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 18.08.2023, 00:00
1.AYAK: 3 yaşlı Arapların sentetikteki 5 şartlı yarışında Kayaların Efendisi, Atabeyli, Acun Tay, Balkı Tay ve Mıdıka öne çikan taylar.
2.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin KV-8 Özcan Kızılkaya koşusunda Marka Polo, Dagmar, Serseri Hat, Flawless Power, El Audaz ve Oğuzun Rüyası birincilik adaylarım.
3.AYAK: Arapların çimdeki KV-6 Bakırköy Bld. Bşk. koşusunda Şanverdi, Tekçarem, Mister Win ve Çığgüzeli arasında kazanan belirlenir.
4.AYAK: İngilizlerin çimdeki 15 handikap yarışında Kopdağ, Alakont ve Ribery birinciliği hedef tahtasına koyan İngiliz atları.
5.AYAK: 2 yaşlı dişi İngiliz taylarının 1 şartlı yarışında Beta Orions ve G.Evening Coach öncelikle yazılmalı. Velocitas yeri olanlara.
6.AYAK: Arapların sentetikteki 15 handikap kapanış koşusunu formunu geliştiren Kocamemik ve Jumbojet birlikte düşünülmeli.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
  • SON DAKİKA