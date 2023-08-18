Denk güçler

1.AYAK: 3 yaşlı Arapların sentetikteki 5 şartlı yarışında Kayaların Efendisi, Atabeyli, Acun Tay, Balkı Tay ve Mıdıka öne çikan taylar.

2.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin KV-8 Özcan Kızılkaya koşusunda Marka Polo, Dagmar, Serseri Hat, Flawless Power, El Audaz ve Oğuzun Rüyası birincilik adaylarım.

3.AYAK: Arapların çimdeki KV-6 Bakırköy Bld. Bşk. koşusunda Şanverdi, Tekçarem, Mister Win ve Çığgüzeli arasında kazanan belirlenir.

4.AYAK: İngilizlerin çimdeki 15 handikap yarışında Kopdağ, Alakont ve Ribery birinciliği hedef tahtasına koyan İngiliz atları.

5.AYAK: 2 yaşlı dişi İngiliz taylarının 1 şartlı yarışında Beta Orions ve G.Evening Coach öncelikle yazılmalı. Velocitas yeri olanlara.

6.AYAK: Arapların sentetikteki 15 handikap kapanış koşusunu formunu geliştiren Kocamemik ve Jumbojet birlikte düşünülmeli.

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