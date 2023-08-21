  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Anasayfa Yazarlar Madras tek
Madras tek ERGUN ONARIR

Madras tek

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 21.08.2023, 00:00
1.AYAK: İngilizlertin kumdaki 15 handikap yarışında Warrior Justen, Lucky Fast, Zisino, Dawn Of The Night ve The Athletic arasında düğüm çözülür.
2.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin çimdeki 14 handikap yarışında Feel The Smart, Blaze The Great, Milenium Man ve Anadolu Masalı öne çıkan taylar.
3.AYAK: 2 Bey, yaşlı İngilizlerin açık Gr-3 yarışında start aldığı 3 koşuyu da kazanan Madras favorim.
Kuponlarda tek başına bırakılabilir.
4.AYAK: İngilizlerin çim pistteki 5 şartlı yarışında Zorro, Vector ve Melina Hanım öncelikli isimler. Crazy Amazon yeri olanlarca düşünülmeli.
5.AYAK: 3 yaşlı Arap taylarının 5 şartlı yarışında Oğlum Zekai favorim. Vezirköprü ihmale gelmeyecek sert rakip. Yücekız üçüncü at yazacaklara.
6.AYAK: Kapanıştaki 4 yaşlı Arapların 2 şartlı yarışında Erlikhan, Üzüm Çekirdeği, Fa Bey, Doruğun Ayazı, Kav Bey ve Eraslan öekişmesi yaşanacak.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
  • SON DAKİKA