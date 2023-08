Madras tek

1.AYAK: İngilizlertin kumdaki 15 handikap yarışında Warrior Justen, Lucky Fast, Zisino, Dawn Of The Night ve The Athletic arasında düğüm çözülür.

2.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin çimdeki 14 handikap yarışında Feel The Smart, Blaze The Great, Milenium Man ve Anadolu Masalı öne çıkan taylar.

3.AYAK: 2 Bey, yaşlı İngilizlerin açık Gr-3 yarışında start aldığı 3 koşuyu da kazanan Madras favorim.

Kuponlarda tek başına bırakılabilir.

4.AYAK: İngilizlerin çim pistteki 5 şartlı yarışında Zorro, Vector ve Melina Hanım öncelikli isimler. Crazy Amazon yeri olanlarca düşünülmeli.

5.AYAK: 3 yaşlı Arap taylarının 5 şartlı yarışında Oğlum Zekai favorim. Vezirköprü ihmale gelmeyecek sert rakip. Yücekız üçüncü at yazacaklara.

6.AYAK: Kapanıştaki 4 yaşlı Arapların 2 şartlı yarışında Erlikhan, Üzüm Çekirdeği, Fa Bey, Doruğun Ayazı, Kav Bey ve Eraslan öekişmesi yaşanacak.

