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Dagmar ERGUN ONARIR

Dagmar

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 06.09.2023, 00:00
1.AYAK: İngilizlwerin çimdeki 16 handikap yarışında Süpürücü, Libertalia, Rabıtelli, King Of The Night, Earth And Gray ve Dont Forget öne çıkan isimler.
2.AYAK: 3 yaşlı Arapların sentetikteki maiden yarışında Aslan Yusuf, Çağlar Tay, Baran Reis, Güzel Günler ve Azminin Oğlu birinciliği hedefleyen taylar.
3.AYAK: 3 yaşlı Arap taylarının çimdeki 4 şartlı yarışında Bay Taylan ve Tahsinağa çekişmesi yaşanacak.
Bu ikili kuponlarda yer almalı.
4.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin KV-7 "Yalçın Batur" koşusunda favorim Dagmar.
Güvenen yarışseverler Dagmar'ı kuponlarında tek başına bırakabilir.
5.AYAK: 3 yaşlı Arap taylarının bölünen maiden yarışında Bahçederebeyi ve Önü Açık birlikte düşünülmeli. Sprint mesafesini ayarlayan koşuyu kazanır.
6.AYAK: Arapların kapanıştaki 3 şartlı yarışında Tekaşkım, Memolito, Kodaloğlu, Leonidas, Sadekar ve Jumbojet arasında kazanan belirlenir.
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