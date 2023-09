1.AYAK: İngilizlwerin çimdeki 16 handikap yarışında Süpürücü, Libertalia, Rabıtelli, King Of The Night, Earth And Gray ve Dont Forget öne çıkan isimler.

2.AYAK: 3 yaşlı Arapların sentetikteki maiden yarışında Aslan Yusuf, Çağlar Tay, Baran Reis, Güzel Günler ve Azminin Oğlu birinciliği hedefleyen taylar.

3.AYAK: 3 yaşlı Arap taylarının çimdeki 4 şartlı yarışında Bay Taylan ve Tahsinağa çekişmesi yaşanacak.

Bu ikili kuponlarda yer almalı.

4.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin KV-7 "Yalçın Batur" koşusunda favorim Dagmar.

Güvenen yarışseverler Dagmar'ı kuponlarında tek başına bırakabilir.

5.AYAK: 3 yaşlı Arap taylarının bölünen maiden yarışında Bahçederebeyi ve Önü Açık birlikte düşünülmeli. Sprint mesafesini ayarlayan koşuyu kazanır.

6.AYAK: Arapların kapanıştaki 3 şartlı yarışında Tekaşkım, Memolito, Kodaloğlu, Leonidas, Sadekar ve Jumbojet arasında kazanan belirlenir.

