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Narin Kızım ERGUN ONARIR

Narin Kızım

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 01.09.2023, 00:00
1.AYAK: 2 yaşlı dişi İngilizlerin maiden yarışında Miss Electra, Shining Legend, Coward Queen ve Feriştah Kızı öne çıkan taylar. Wind Of Konçuy sürprizde.
2.AYAK: 4 yaşlı Arapların çim pistteki 14 handikap yarışında formunu geliştiren Narin Kızım öne çıkıyor.
Güvenenler kuponlarında tek geçsin!
3.AYAK: İngilizlerin kumdaki 5 şartlı yarışında Piko Piko ve Colour Of Light öncelikli isimler.
Bu ikili ayrımsız kuponlarda yer almalı.
4.AYAK: 3 yaşlı Arapların KV-7 yarışında Büyük Menderes, Hazbalık, Dayanıklı Tay, Uzun Tay ve Mucize Han birinciliğe göz kırpan Arap tayları.
5.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin çimdeki 3 şartlı yarışında Qubit, Rebellious ve Aegean Delight arasında birincilik düğümü çözüme kavuşur.
6.AYAK: Arapların 14 handikap kapanış koşusunda Calibe Tay, Beyaz Köşk, Afavet, Silent River, Snowflake ve Acarsu çekişmesine Mahinurum da katılabilir.
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