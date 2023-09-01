1.AYAK: 2 yaşlı dişi İngilizlerin maiden yarışında Miss Electra, Shining Legend, Coward Queen ve Feriştah Kızı öne çıkan taylar. Wind Of Konçuy sürprizde.
2.AYAK: 4 yaşlı Arapların çim pistteki 14 handikap yarışında formunu geliştiren Narin Kızım öne çıkıyor.
Güvenenler kuponlarında tek geçsin!
3.AYAK: İngilizlerin kumdaki 5 şartlı yarışında Piko Piko ve Colour Of Light öncelikli isimler.
Bu ikili ayrımsız kuponlarda yer almalı.
4.AYAK: 3 yaşlı Arapların KV-7 yarışında Büyük Menderes, Hazbalık, Dayanıklı Tay, Uzun Tay ve Mucize Han birinciliğe göz kırpan Arap tayları.
5.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin çimdeki 3 şartlı yarışında Qubit, Rebellious ve Aegean Delight arasında birincilik düğümü çözüme kavuşur.
6.AYAK: Arapların 14 handikap kapanış koşusunda Calibe Tay, Beyaz Köşk, Afavet, Silent River, Snowflake ve Acarsu çekişmesine Mahinurum da katılabilir.