1.AYAK: İngilizlerin çimdeki 16 handikap yarışında La Bombonera, Panoramik, Batıray, Duty Beauty, Kaiho ve Pace ömcelikli isimler. Dicaprio sürprizde.

2.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin 19 şartlı yarışında Canpolat Ağa, Fast Dancing Girl, Nagasaki, Moksha, Candy Rose ve Announcer öne çıkan taylar.

3.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin kumdaki KV-8 yarışında ilk şansı Haçım'a veriyorum. İyi durumuyla Flawless Power de kuponlarda yer almalı.

4.AYAK: Arapların çimdeki 16 handikap kapışmasında Bariton, Serhat Fırtınası, Kondubeyi, Bozhayat ve Prens Cora birincilik adaylarım 5.AYAK: Arapların kumdaki 2 şartlı yarışında kalitesiyle Naldökenbeyi öne çıkıyor. Güvenenler kuponlarında tek başına bırakabilir.

6.AYAK: 3 yaşlı dişi Arap taylarının maiden yarışında Göl Lalem ve Gelişi Güzel birinciliği hedefe koyan taylar. Bu ikili ayrımsız yazılmalı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın