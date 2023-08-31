1.AYAK: İngilizlerin çimdeki 16 handikap yarışında La Bombonera, Panoramik, Batıray, Duty Beauty, Kaiho ve Pace ömcelikli isimler. Dicaprio sürprizde.
2.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin 19 şartlı yarışında Canpolat Ağa, Fast Dancing Girl, Nagasaki, Moksha, Candy Rose ve Announcer öne çıkan taylar.
3.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin kumdaki KV-8 yarışında ilk şansı Haçım'a veriyorum. İyi durumuyla Flawless Power de kuponlarda yer almalı.
4.AYAK: Arapların çimdeki 16 handikap kapışmasında Bariton, Serhat Fırtınası, Kondubeyi, Bozhayat ve Prens Cora birincilik adaylarım 5.AYAK: Arapların kumdaki 2 şartlı yarışında kalitesiyle Naldökenbeyi öne çıkıyor. Güvenenler kuponlarında tek başına bırakabilir.
6.AYAK: 3 yaşlı dişi Arap taylarının maiden yarışında Göl Lalem ve Gelişi Güzel birinciliği hedefe koyan taylar. Bu ikili ayrımsız yazılmalı.