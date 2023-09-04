1.AYAK: Arapların çimdeki 16 handikap yarışında Prens Cora, Gülağa, Bursa Efesi, Kayaların Fatihi, Akşam Meltemi ve Doğanın Ateşi öncelikli isimler.

2.AYAK: 3 yaşlı Arap taylarının maiden yarışında Nediminoğlu, Kral Arek, Alagözlüm ve Seçerhan arasında birincilik düğümü çözümlenir.

3.AYAK: Dişi İngilizlerin yamaklara ait kumdaki 4 şartlı yarışta İşin Aslı, Queen Of Street ve Toriçem birinciliğe yakın isimler. Basbalia sürprizde.

4.AYAK: İngilizlerin çimdeki 16 handikap yarışında La Plata, King Of Solid, Merdokan, Cançıkaran ve Madam Ludmila arasında kazanan belirlenir.

5.AYAK: 3 yaşlı Arapların bölünen maiden yarışında Aller Gülü ve Melikesultan birinciliğe göz koyan taylar. Bu ikili ayrımsız kuponlarda yer almalı.

6.AYAK: 4 yaşlı Arapların kapanıştaki 15 handikap yarışında formunu geliştiren Bakgör birinciliğin en güçlü adaylarımdan biri. Tek yazılabilir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın