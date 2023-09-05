Teksiz altılı

1.AYAK: 4 yaşlı Arapların çimdeki 3şartlı yarışında Yediyaman ve Karaca Ağa öncelikli isimler. Prenses Di ve Uçan Kardeş yeri olanlarca düşünülmeli.

2.AYAK: 3 yaşlı Arapların çimdeki maiden yarışında Baharbahir, Gölyanı, Prenses Ova, Rajbera ve Akmanoğlu birinciliğe göz kırpan taylar.

3.AYAK: Arapların KV-8 "Veteriner Hekimler Birliği" koşusunda Berktimur, Alda Gör ve Şahin Mahmut arasındaki çekişme kazananı belirler.

4.AYAK: 3 yaşlı Arapların kumdaki 4 şartlı yarışında Sehhar, Sağlamcan ve Neverland öne çıkan isimler. Nirengi ve Saadın Kasırgası geniş oynayanlara.

5.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin 3 şartlı yarışında Steel Hawk ve Lady Despina çekişmesi yaşanacak. Bu ikili ayrımsız kuponlarda yer almalı.

6.AYAK: Kapanıştaki 3 yaşlı Arapların bölünen maiden yarışında Dinamit, Trakus, Lapistes ve Gözümüzaydın ilk birinciliğin peşinden koşan taylar.

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