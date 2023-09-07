1.AYAK: İngilizlerim yamaklara ait çimdeki 4 şartlı yarışında Kara Mehmet, Dicaprio, Cool Image, Blue Thunder ve Perfect Runner ömcelikli isimler.
2.AYAK: İngilizlerin kumdaki 15 handikap yarışında Crime Machine, Minguinho ve Bird Rose öne çıkan isimler. Masret Chef ve Time yeri olanlara.
3.AYAK: Arapların çimdeki KV-8 Babakuruş koşusunda Yalı Efesi ve Tunç Siperi çekişmesi yaşanacak.
Bu ikili ayrımsız kuponlarda yer almalı.
4.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin maiden yarışında Rand Rower, Saver Boy, Valvable ve King Iraside öne çıkan taylar. Run To Glory ve Just Power sürprizde.
5.AYAK: 3 yaşlı İngiliz taylarının çim pistteki 15 handikap yarışında peş peşe kazandığı birinciliklerle başarısını kanıtlayan Can Yoldaşım tek yazılabilir.
6.AYAK: 4 Yaşlı Arap kısraklarının kapanış koşusunda Sedoşcan, Ruze, Baş Kısrak, Mistral, Sahranın Gülü ve Frenkli Çiçeği arasında düğüm çözülür.