1.AYAK: Arapların kumdaki 5 şartlı yarışında Rusdamat, Demirşah ve Uzun Mehmet arasında birincilik düğümü çözüme kavuşur.

2.AYAK: Arapların çimdeki 16 handikap çekişmesinde Altaylı, Sonemir, Ezhanım, Güneşkral ve Ahirdağ birinciliğin güçlü adayları.

Baba Ozan sürpriz.

3.AYAK: İngilizlerin çimdeki 21 handikap yarışında Kara Mehmet, Bülent, Thunder Jest ve Cool Image öncelikli isimler. İmkanı olanlar fazla at yazabilir.

4.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin 3 şartlı yarışında Mr Lion, Mahanta, Canpolat Ağa ve Beyond The Sea birinciliği hedef tahtasına koyan taylar.

5.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin maiden yarışında ilk startından ikincilik çıkaran Coward Queen öne çıkıyor. Rakip yazacaklara Vovadora'yı öneririm.

6.AYAK: 4 yaşlı Arap kısraklarının çimdeki kapanış koşusunda Narin Kızım, Arzu ve Dilan Kız arasında altılı ganyanın kaderi şekillenir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın