1.AYAK: Arapların çimdeki 17 handikap yarışında Gür Beyaz, Tekkurşun, Sabır Çiçeği, Baş Kasap, Taşpınar ve Şintay arasında kazanan belirlenir.

2.AYAK: 3 yaşlı Arapların kumdaki maiden yarışında Bedobey, Baş Aktör ve Husrev birinciliği hedefe koyan Arap tayları.

3.AYAK: Arapların çimdeki 5 şartlı yarışında Dizdarım, Ezerdöver, Başar, Günpınar ve Sarnıç Beyi öne çıkan isimler. Fotokızı yeri olanlara.

4.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin kum pistteki KV-7 yarışında Hadaaf'a öncelik tanıyorum. Son Of Cooger de sert rakip olarak yazılmalı.

5.AYAK: İngilizlerin çimdeki uzun 22 handikap yarışını başarılı sonoçlara imza atan Yamatai'nin kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

6.AYAK: Arap taylarının bölünen maiden yarışında Manal Koyu, Örneksoy, Le Patron ve Sabırlı Samet öne çıkan taylar. Bol şans.

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