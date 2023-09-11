1.AYAK: Arapların çimdeki 16 handikap yarışında Prens Cora, Kayaların Fatihi, Bursa Efesi, Gülağa, Akşam Meltemi ve Tatlıçağ birincilik adaylarım.

2.AYAK: 3 yaşlı Arapların maiden yarışında Nediminoğlu, Kral Arek, Alagözlüm ve Seçerhan ilk birinciliğin peşinden koşan taylar.

3.AYAK: Dişi İngilizlerin yamaklara ait 4 şartlı yarışında İşin Aslı, Queen Of Street ve Basbalia öne çıkan kısraklar. Toriçem yeri olanlara.

4.AYAK: İngilizlerin çimdeki 16 handikap çekişmesinde La Plata, King Of Solid, Merdokan, Cançıkaran ve Madam Ludmila öne çıkan isimler.

5.AYAK: Arapların bölünen maiden yarışında Aller Gülü ve Melikesultan birinciliği hedefe koyan taylar. Bu ikili birlikte yazılmalı.

6.AYAK: 4 yaşlı Arapların kapanıştaki 2 kilometrelik kum yarışını formunu geliştiren Bakgör'ün kazanmasını bekliyorum.

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