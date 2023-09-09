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Hızlı Emel ERGUN ONARIR

Hızlı Emel

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 09.09.2023, 00:00
1.AYAK: 3 yaşlı Arapların çimdeki 14 handikap yarışında Taharga, Akran Tay, Cidalı ve Yakakent birinciliğe göz kırpan taylar.
2.AYAK: 3 yaşlı Arapların çim pistteki maiden yarışında Rüyamsın, Şaşkova, Cömertsoy, Büyükejder ve Karaca Hatun kazanmaya daha yakın taylar.
3.AYAK: Dişi İngilizlerin çimdeki KV-7 yarışında Lady North, Crazy Amazon, Always Lucky ve Ayurnamat arasında birincilik düğümü çözümlenir.
4.AYAK: Arapların kumdaki 17 handikap yarışını başarılı sonuçlara imza atan Hızlı Emel'in kazanmasını bekliyorum.
Tek yazılabilir.
5.AYAK: İngilizlerin 2 kilometrelik çimdeki 14 handikap yarışında Rainbow Spirit, Golden Fairy ve Soir De Parıs öne çıkan isimler. Kaiho sürprizde.
6.AYAK: 3 yaşlı Arapların kapanıştaki bölünen maiden yarışında Katı Zeynel, Aleko ve Kralemir öne çıkan taylar. Baş Peri yeri olanlara.
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