1.AYAK: 3 yaşlı Arapların 1 şartlı çim yarışında Adalyalı, İlçin Hatun, Yoldaş Gülü, Aryamavi ve Gülfidan birinciliğe göz kırpan dişi Arap tayları.

2.AYAK: 4 yaşlı Arapların sentetikteki 15 handikap yarışında Baba Tahsin, Alavara, Keremim ve Sultanyel öncelikli isimler. Gökkuzgun yeri olanlara.

3.AYAK: Arap taylarının açık Gr-2 "AKBATUR" koşusunda Beyazışık, İsyan Ateşi, Bozkırefesi ve Hüküm çekişmesini izleyeceğiz.

Doğan Kardeşler hata kollayacak.

4.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin KV-8 "Galip Ekenler" koşusunu formunun zirvesindeki Pitfall'ın kazanmasını bekliyorum.

Kuponlarda tek geçilebilir.

5.AYAK: Dişi Arap taylarının bölünen 1 şartlı yarışında Altın Nigar, Van Rüzgarı ve Suzi İmren birinciliği hedefe koyan dişi Arap tayları.

6.AYAK: 3 yaşlı İngiliz taylarının sentetikteki 3 şartlı kapanış koşusunda Gold Cash, Spanish Fly ve Fiçiçiçu birinciliğe koşan taylar.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın