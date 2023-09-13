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Pitfall ERGUN ONARIR

Pitfall

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 13.09.2023, 00:00
1.AYAK: 3 yaşlı Arapların 1 şartlı çim yarışında Adalyalı, İlçin Hatun, Yoldaş Gülü, Aryamavi ve Gülfidan birinciliğe göz kırpan dişi Arap tayları.
2.AYAK: 4 yaşlı Arapların sentetikteki 15 handikap yarışında Baba Tahsin, Alavara, Keremim ve Sultanyel öncelikli isimler. Gökkuzgun yeri olanlara.
3.AYAK: Arap taylarının açık Gr-2 "AKBATUR" koşusunda Beyazışık, İsyan Ateşi, Bozkırefesi ve Hüküm çekişmesini izleyeceğiz.
Doğan Kardeşler hata kollayacak.
4.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin KV-8 "Galip Ekenler" koşusunu formunun zirvesindeki Pitfall'ın kazanmasını bekliyorum.
Kuponlarda tek geçilebilir.
5.AYAK: Dişi Arap taylarının bölünen 1 şartlı yarışında Altın Nigar, Van Rüzgarı ve Suzi İmren birinciliği hedefe koyan dişi Arap tayları.
6.AYAK: 3 yaşlı İngiliz taylarının sentetikteki 3 şartlı kapanış koşusunda Gold Cash, Spanish Fly ve Fiçiçiçu birinciliğe koşan taylar.
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