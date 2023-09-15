1.AYAK: İngilizlerin sentetikteki 16 handikap yarışında Marcus, Big Prize, Adal, Free Children, Arslan ve Doğu Prensi birincilik adaylarım.

2.AYAK: Sentetikteki KV-6 "Vala Sidar" koşusunu tırnağının ucundaki Anadolu Prensesi'nin kazanmasını bekliyorum.

Güvenenler tek yazabilir.

3.AYAK: 3 yaşlı dişi Arap taylarının Gr-1 "Cahide" koşusunda Belkıs Ana, Biletçi Kız, Melanur, Minik Anne ve Iwojima öne çıkan dişi taylar.

4.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin maiden yarışında Bright, Asassino ve Sprezzatura öne çıkan taylar. Kando ve The Feriştah yeri olanlara.

5.AYAK: Arapların sentetikteki KV-8 yarışında Berkenin Kızı, Kapriz. Fedai ve Duman arasında birincilik düğümü çözüme kavuşur.

6.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin satış 3 koşusunda Kimomo ve Gezzal birinciliğe daha yakın taylar. Atlıkaya yeri olanlarca değerlendirilmeli.

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