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Rüzgar Kızı ERGUN ONARIR

Rüzgar Kızı

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 19.09.2023, 00:00
1.AYAK: 3 yaşlı Arapların 5 şartlı yarışında Erkşan, Renkkat, Altınender, Sağlamcan ve Kılıç İbo birinciliğe göz kırpan taylar.
2.AYAK: İngilizlerin 4 şartlı yarışında Pancmahal, King Of The Night ve Dembe öne çıkan isimler.
Anadolu Yıldızı yeri olanlarca düşünülmeli.
3.AYAK: İngilizlerin 17 handikap yarışında Flawless Power, Ceyar ve bomboş kilosuyla Nice kuponlarda yer almalı. Gürpınarlı sürprizde.
4.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin 2 şartlı yarışında Rockhampton, Buen Jorniko ve Senza Fiato öne çıkan taylar. Miss Meister daha sonra.
5.AYAK: 2 Yaşlı dişi İngilizlerin 1 şartlı yarışında Nartsane, Night Fever, Rose Of Solids ve My Queen Begüm öe çıkan dişi taylar.
6 AYAK: Arap kısraklarının kapanıştaki 16 handikap yarışında son koşusunu ölçü almadığım Rüzgar Kızı favorim.
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