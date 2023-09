1.AYAK: 3 yaşlı Arapların 5 şartlı yarışında Erkşan, Renkkat, Altınender, Sağlamcan ve Kılıç İbo birinciliğe göz kırpan taylar.

2.AYAK: İngilizlerin 4 şartlı yarışında Pancmahal, King Of The Night ve Dembe öne çıkan isimler.

Anadolu Yıldızı yeri olanlarca düşünülmeli.

3.AYAK: İngilizlerin 17 handikap yarışında Flawless Power, Ceyar ve bomboş kilosuyla Nice kuponlarda yer almalı. Gürpınarlı sürprizde.

4.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin 2 şartlı yarışında Rockhampton, Buen Jorniko ve Senza Fiato öne çıkan taylar. Miss Meister daha sonra.

5.AYAK: 2 Yaşlı dişi İngilizlerin 1 şartlı yarışında Nartsane, Night Fever, Rose Of Solids ve My Queen Begüm öe çıkan dişi taylar.

6 AYAK: Arap kısraklarının kapanıştaki 16 handikap yarışında son koşusunu ölçü almadığım Rüzgar Kızı favorim.

Güvenenler tek yazsın!

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın