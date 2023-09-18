1.AYAK:Arapların kumdaki 17 handikap çekişmesinde Doğan Khan, Gideros, Ardahan ve Kodaloğlu birinciliği hedef tahtasına oturtan isimler.

2.AYAK: 3 yaşlı dişi Arapların maiden yarışında Kukitay, Ezfedlacan, Denizcanlı, Cennet Bahçesi ve Garnet birinciliğe göz kırpan dişi taylar.

3.AYAK: Arapların çim pistteki KV-8 yarışında Alda Gör, Yetim Ali ve Yürek Star öne çıkan isimler. Berktimur yeri olanlarca düşünülmeli.

4.AYAK: İmgilizlerin kumdaki KV-6 yarışında Soner Bey'e öncelik tanıyorum.

İyi durumlarıyla ağır kilolu Hakna ve Headman da kuponlarda yer almalı.

5.AYAK: Arapların bölünen maiden yarışında Nevesta, Kuğugölü, Bint El Rih ve Yaskoviç öne çıkan taylar. Yeri olanlar Kızçem İpek'e de şans versin.

6.AYAK: Birincilikle tanışamamış 3 yaşlı İngilizlerin 19 şartlı yarışını formunu geliştiren Northshield'in kazanması bekliyorum.

Tek yazılabilir.

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