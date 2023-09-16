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Best Friend ERGUN ONARIR

Best Friend

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 16.09.2023, 00:00
1.AYAK: Arapların çimdeki 13 handikap yarışında Baba Fahrettin, Şahnalı, Canagel ve Tek Yek öncelikli isimler. Acarsu da ihmale gelmez.
2.AYAK: İngilizlerin kumdaki 3 şartlı yarışında formunu geliştiren Best Friend favorim. Güvenenler kuponlarında tek geçebilir.
3.AYAK: 3 yaşlı Arap taylarının KV-8 yarışında Karizmatik, Altıntepe, Candarlı ve Aydınefesi arasında birincilik düğümü çözümlenir.
4.AYAK: 2 yaşlı İngiliz taylarının kumdaki KV-7 yarışında Can Aluş, Forever Good ve Wild Hunter arasında kazanan belirlenir.
5.AYAK: 3 yaşlı Arapların maiden yarışında Şaşkova, Bay Turbo ve Kıraç Köylü birinciliği hedef tahtasına koyan Arap tayları.
6.AYAK: İngilizlerin kapanıştaki 17 handikap yarışında Speed Hanner, Lion Song, Dabbe ve Big Saddler öne çıkan isimler.
Kızım Çınar ve Doğubayazıt yeri olanlara
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