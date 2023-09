1.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin 'satış 3' koşusunda Nailoğlum, Lora Hanım, Blaze The Great, Black Bird ve Beroş öne çıkan taylar.

Wien Prince yeri olanlara.

2.AYAK: 2 yaşlı dişi İngilizlerin Gr-2 S.İ.A.Y.D koşusunda Cansucan, Giz, Tigress ve Flying Spice birinciliğe göz kırpan taylar.

Lament Of Victory sürpriz.

3.AYAK: Dişi İngilizlerin sentetikteki Gr-2 KIZKULESİ koşusunda Bonny Bomb, General Briela ve Bebesha öne çıkan kısraklar. Valley Of Flowers daha sonra.

4.AYAK: Koştuğu son 6 yarışı kazanan Blue Sunset. T.Y.A.S.Derneği koşusunun tartışmasız favorisi. Tek başına bırakılabilir.

5.AYAK: Arapların çimdeki 16 handikap yarışında Alavara, Fırtınalar Diyarı, Cebebey ve Ciğerdelen arasında kazanan belirlenir.

6.AYAK: 3 yaşlı Arapların kapanıştaki maiden çim yarışında Enfes Tamer, Parlakdemir ve Azeri Damat birinciliği hedefe koyan Arap tayları.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

