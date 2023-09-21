1.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin çimdeki 1 şartlı yarışında Stormie, Adige Perit, Kyrenia ve Miralayım birinciliğe göz kırpan taylar.

2.AYAK: Dişi İngilizlerin çimdeki 16 handikap yarışında Anna Henrietta, Girişkin, Opia, Cool İmage ve Cançıkaran one çıkan isimler.Galvatron sürpriz.

3.AYAK: İngilizlerin KV-7 FİCAC koşusunda Gospodin, Dragon Pulse, Çatalkaya ve Poker Face arasında birincilik düğümü çözüme kavuşur.

4.AYAK: 3 yaşlı Arapların çimdeki KV-6 yarışında Mucize Han, Sinsinateşi ve Uzun Tay birinciliğe daha yakın gördüğüm taylar.

5.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin bölünen 1 şartlı yarışında King Uğur, Cool Power ve Mountain Wolf öne çıkan taylar. Dayım Hamit ve King Of Sapler yeri olanlara.

6.AYAK: Arapların kumdaki kapanış koşusu 14 handikapta formunu geliştiren Baş Kısrak birinciliğin en güçlü adayı.

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