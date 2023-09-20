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Sidneys Star ERGUN ONARIR

Sidneys Star

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 20.09.2023, 00:00
1.AYAK: Arapların çimdeki 16 handikap yarışında Hopadan, Ağdaşlı, O La La, Mirkızım ve Cüda arasonda birincilik düğümü çözüme kavuşur.
2.AYAK: 4 yaşlı Arapların çim pistteki 17 handikap çekişmesinde Baba Balıkhan, Gür Beyaz ve Memolito kazanmaya daha yakın bulduğum Srap atları.
3.AYAK: Arapların KV-6 "Muzaffer Bozok" çim yarışında Ağa Turbo, Benzenci, Egeberk ve Şanverdi arasında kazanan belirlenir.
4.AYAK: İngilizlerin sentetikteki KV-7 "Talha Dinçel" koşusunda Katsu favorim. Turdemirkır ve Peekaboo ihnale gelmeyecek sıkı rakiplerdir.
5.AYAK: 3 yaşlı İngiliz taylarının çimdeki KV-7 "Prof. Aziz Ergin" koşusunda Sidneys Star öne çıkıyor. Kuponlarda tek başına bırakılabilir.
6.AYAK: 2 yaşlı dişi İngilizlerin 1 şartlı "Noces" koşusunda Miss Pera, Sultans Spirit, Supercluster ve Snow Show birinciliği isteyen taylar.
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