1.AYAK: Arapların çimdeki 16 handikap yarışında Hopadan, Ağdaşlı, O La La, Mirkızım ve Cüda arasonda birincilik düğümü çözüme kavuşur.

2.AYAK: 4 yaşlı Arapların çim pistteki 17 handikap çekişmesinde Baba Balıkhan, Gür Beyaz ve Memolito kazanmaya daha yakın bulduğum Srap atları.

3.AYAK: Arapların KV-6 "Muzaffer Bozok" çim yarışında Ağa Turbo, Benzenci, Egeberk ve Şanverdi arasında kazanan belirlenir.

4.AYAK: İngilizlerin sentetikteki KV-7 "Talha Dinçel" koşusunda Katsu favorim. Turdemirkır ve Peekaboo ihnale gelmeyecek sıkı rakiplerdir.

5.AYAK: 3 yaşlı İngiliz taylarının çimdeki KV-7 "Prof. Aziz Ergin" koşusunda Sidneys Star öne çıkıyor. Kuponlarda tek başına bırakılabilir.

6.AYAK: 2 yaşlı dişi İngilizlerin 1 şartlı "Noces" koşusunda Miss Pera, Sultans Spirit, Supercluster ve Snow Show birinciliği isteyen taylar.

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