1.AYAK: 3 yaşlı Arapların 15 handikap yarışında Sağlamcan, Renkkat, Kılıç İbo, Hüsrev, Candarlı ve Altınender birinciliğe göz kırpan taylar.

2.AYAK: Kumdaki 15 handikap çekişmesinde Siyahbeyaz, Kocamemik ve Feyat Baba öne çıkan Arap atları. Uçan Kardeş ve Demir Adam yeri olanlara.

3.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin çimdeki KV-7 yarışında Matsukaze, Best Of Canan, Valera ve Lady Capella öne çıkan taylar. Anarres sürprizde.

4.AYAK: Arapların kumdaki 2 kilometrelik 4 şartlı yarışında başarılı sonuçlara imza atan Asrın Pehlivanı favorim.

Tek yazılabilir.

5.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin çim pistteki 17 handikap yarışında King Of The Rose ve Shield Maiden öne çıkan taylar.

Birlikte yazılmalı.

6.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin maiden/ satış koşusunda The Best Running, Senza Fiato, Sonato Vie, Calypso Queen ve Matralar Diyarı öne çıkan taylar.

