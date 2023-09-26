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Asrın Pehlivanı ERGUN ONARIR

Asrın Pehlivanı

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 26.09.2023, 00:00
1.AYAK: 3 yaşlı Arapların 15 handikap yarışında Sağlamcan, Renkkat, Kılıç İbo, Hüsrev, Candarlı ve Altınender birinciliğe göz kırpan taylar.
2.AYAK: Kumdaki 15 handikap çekişmesinde Siyahbeyaz, Kocamemik ve Feyat Baba öne çıkan Arap atları. Uçan Kardeş ve Demir Adam yeri olanlara.
3.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin çimdeki KV-7 yarışında Matsukaze, Best Of Canan, Valera ve Lady Capella öne çıkan taylar. Anarres sürprizde.
4.AYAK: Arapların kumdaki 2 kilometrelik 4 şartlı yarışında başarılı sonuçlara imza atan Asrın Pehlivanı favorim.
Tek yazılabilir.
5.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin çim pistteki 17 handikap yarışında King Of The Rose ve Shield Maiden öne çıkan taylar.
Birlikte yazılmalı.
6.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin maiden/ satış koşusunda The Best Running, Senza Fiato, Sonato Vie, Calypso Queen ve Matralar Diyarı öne çıkan taylar.
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