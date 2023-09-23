1.AYAK: 3 yaşlı Arapların çimdeki maiden yarışında Nord Rüzgarı, Gökyüzünde, Torunum Miran ve Cömertsoy birinciliğe göz kırpan taylar.

2.AYAK: 4 yaşlı Arapların 15 handikap yarışını formunu yükselttiğini birincilikle taçlandıran Belgabad birinciliğin em güçlü adayı. Tek yazılabilir.

3.AYAK: İngilizlerin çimdeki KV-8 "Şirince" koşusunda The Raptor, Tevazu ve Oğlum Utkun öne çıkan isimler.

Birincilik bu üçlü arasında paylaşılır.

4.AYAK: 2 yaşlı dişi tayların kapışmasında Aegean Queen, Angel Coalition, Kara Zımba ve Bonita Mia çekişmesi kazananı belirler.

5.AYAK: 3 yaşlı Arapların bölünen maiden yarışında Aleko, Kralemir ve Kısakürek öne çıkan taylar. Baba Ertürk ve Brabus yeri olanlarca düşünülmeli.

6.AYAK: Birincilikle tanışamamış 3 yaşlı İngilizlerin 19 şartlı yarışında Black Mustang, Anarkhia, Kapoğlubey, Caballa Perfecto ve Happy Wolf öne çıkan taylar.

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