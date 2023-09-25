1.AYAK: 2 yaşlı dişi İngilizlerin maiden yarışında True North, Asilaslan, Noble Woman, Cirilla ve Wish Come True öne çıkan dişi taylar.

2.AYAK: 3 yaşlı Arapların çimdeki 14 handikap yarışında Bazilo, Kral Arek ve Asilaslan birinciliği hedefe koyan Arap tayları.

3.AYAK: 3 yaşlı İngiliz taylarının 5 şartlı çim yarışında İsen Buga, Samurai Kajiki, Extraction ve Auckland birinciliği isteyen taylar.

4.AYAK: 2 yaşlı İngiliz taylarının kumdaki KV-6 "Manyas Kuş Cenneti" koşusunda favorim Hadaaf. Güvenenler kuponlarında tek başına bırakabilir.

5.AYAK: İngilizleriN çim pistteki KV-8 yarışında ilk şansı Zorro'ya veriyorum.

Make A Fire ve Cafer Bey sert rakip olarak değerlendirilmeli.

6.AYAK: 3 yaşlı dişi İngilizlerin kapanıştaki 15 handikap yarışında Rocket Science, Rainbow Spirit, Dreamliner ve Bewitched öne çıkan dişi taylar.

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