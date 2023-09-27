1.AYAK: 3 yaşlı Arapların sentetikteki maiden yarışında İbocanım, Canşadi, Suzi İmren, Dilberan ve Van Rüzgarı öne çıkan taylar. Kara Atlıbey sürprizde.
2.AYAK: Arap taylarının 5 şartlı yarışında Taşkent, Babıali, Bahçederebeyi, Neverland, Sehhar ve Jafar arasında birincilik paylaşılır.
3.AYAK: Arapların 5 şartlı yarışında Kralömer, Berkalp ve Afşar öncelikli isimler.
Tanırkız ve Kızılcapınar yeri olanlarca düşünülmeli.
4.AYAK: İngilizlerin çimdeki KV-7 Özkan İşgüden koşusunda Jawinger ve Gold Power çekişmesini izleyeceğiz. Grey Kurt bu ikilinin en küçük hatasını affetmez.
5.AYAK: 3 yaşlı Arap taylarının maiden yarışında 5 kez koşan ve tabeladan düşmeyen Mahmut Usta'nın kazanma zamanının geldiğine inanıyorum. Tek yazılabilir.
6.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin 19 şartlı yarışında Gonzalo, Anadolu Sefası, Always My Way ve Catalan ilk birinciliğin peşinden koşan taylar.