1.AYAK: Arapların çimdeki 16 handikap yarışında Arzu, Selcan Hatun, Silent River, Ahirdağ, Rüzgarsoy ve Bedinurzade çekişmesi yaşanacak.

2.AYAK: İngilizlerin çim pistteki 15 handikap yarışında Nikko ve Gold For You öne çıkan isimler. Rain Fall yeri olanlarca düşünülmeli.

3.AYAK: Arapların kumdaki KV-8 yarışında Büyükdünya, Dündarzade ve Anka Ateşi aeasında birincilik düğümü çözüme kavuşur.

4.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin çimdeki 4 şartlı yarışında Coward Queen, King Uğur, Can Belgin ve Love Of Duty arasında kazanan belirlenir.

5.AYAK: 2 yaşlı dişi İngilizlerin maiden yarışında Queen Naz, Ebrarım, Feriştah Kızı, Lenka ve ld Romance birinciliğe göz kırpan taylar.

6.AYAK: 3 yaşlı Arap taylarının kapanıştaki 5 şartlı yarışını son koşusunu ölçü almadığım Nihavent'in kazanmasını beklşiyorum.

Tek yazılabilir.

