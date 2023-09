1.AYAK: 3 yaşlı dişi İngilizlerin çimdeki 3 şartlı yarışında Aegean Delight, Hoeyon, Panoramik, Unstop Force ve Muriçka öne çıkan dişi taylar.

2.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin kumdaki maiden yarışında Burlesque, Rand Rower, Birdwood ve One More Daisy birincilik mücadelesi verecek taylar.

3.AYAK: Arapların kumdaki 4 şartlı yarışında Uzun Dalga, Yeksıra ve Silletokat çekişmesini izleyeceğiz.

Tunçşah yeri olanlara.

4.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin KV-8 "Dalyan" koşusunda Gel Kızım ve My Little Girl birinciliğin güçlü adayları. Bu ikili ayrımsız yazılmalı.

5.AYAK: İngilizlerin çimdeki uzun 17 handikap yarışını formunu geliştiren Can Yoldaşım'ın kazanmasını bekliyorum.

Güvenenler tek yazsın!

6.AYAK: Arapların kapanıştaki 15 handikap çim yarışında Gündüzbaba, Yaşargil, Editör, Eyvah İnce Yunus, Acarsu ve Güneşkral birincilik adaylarım.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın