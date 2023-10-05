1.AYAK: Arapların çimdeki 5 Şartlı yarışında Aslansoylu, Eser, Bana Müsade, Dirlik, Köyağası Demir ve Arslanturbo birincilik adaylarım.

2.AYAK: İngilizlerin çimdeki 4 Şartlı yarışında Hard Flood ve Crazy Amazon öncelikli isimler. Vengativo ve Aynurnamat yeri olanlara.

3.AYAK: 3 yaşlı Arap taylarının kumdaki KV-6 yarışını formunu geliştiren O Bir Çelik'in kazanmasını bekliyorum. Tek başına bırakılabilir.

4.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin 16 handikap yarışında Muharrem Abi, Hippie Winner, Enkanto, Nikko ve Extraction öne çıkan taylar.

5.AYAK: İngilizlerin yamaklara ait 16 handikap kum yarışında Dev Yiğit, Kingsa ve Must birinciliğe göz kırpan İngiliz atları.

6.AYAK: Arapların kapanıştaki maiden yarışında Denizcanlı, Balımsın, Tumbul Makber ve Kızkardeşim kazanmayı hedefleyen Arap tayları.

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