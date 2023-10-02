1.AYAK: 3 yaşlı Arapların maiden yarışında Can Arkadaş, Birsunur, Sultan Nene, Cennet Bahçesi, Başaran Bey ve Yenisistem birinciliği isteyen taylar.

2.AYAK: İngilizlerin kumdaki 14 handikap yarışında Ağustos Ahmet, Galyas Candy, Niğde Beyi ve Top Selahattin öncelikli isimler. Winny Wings sürprizde.

3.AYAK: 3 yaşlı İngiliz taylarının kumdaki KV-8 TRUVA koşusunda formunu geliştiren Sound Of Summer favorim.

Kuponlarda tek geçilebilir.

4.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin çimdeki açık GR-2 KAYI koşusunda Oğlumsun, Zephyr West ve Ice Bear birinciliği hedef tahtasına koyan taylar.

5.AYAK: Arapların 2 şartlı çim koşusunda Keskinşah, Arapçelik, Son Parıltı, Silahlı ve Ozgan arasında kazanan belli olur.

6.AYAK: 3 yaşlı Arapların kapanıştaki bölünen maiden yarışında Göktuğtay ve Katre Tanesi öne çıkan taylar. Pınar Ağası yeri olanlara.

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