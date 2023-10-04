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İsfahan ERGUN ONARIR

İsfahan

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 04.10.2023, 00:00
1.AYAK: 2 yaşlı dişi İngilizlerin 1 şartlı Levano koşusunda Chiquitta, Mitros Of Fire, Dex Day ve Lady Caddebostan öne çıkan dişi taylar.
2.AYAK: 3 yaşlı Arapların KV-8 yarışında formunu yükselttiğini kanıtlayan İsfahan birinciliğin en güçlü adayı. Güvenenler tek yazsın!
3.AYAK: Dişi İngilizlerin çimdeki Ribella koşusunu kalabalık tutalım. Libertalia, Brodbeck, Heva, September ve Saadet Sultan çekişmesi yaşanacak.
4.AYAK: Arapların KV-9 "İstanbulun Kurtuluşu" koşusunda Soydere, Topaz Girl ve Özbilden birinciliği hedefleyen isimler.
5.AYAK: Arapların çimdeki 5 şartlı sürat yarışında Şanverdi, Lima ve Süpermen arasındaki çekişme kazananı ortaya çıkarır.
6.AYAK: 3 yaşlı Arapların kapanıştaki 2 şartlı çim yarışında Akter Tay, Tomar, Kozmos ve Adamkaya arasında altılı ganyanın kaderi şekillenir.
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