1.AYAK: 3 yaşlı Arapların çimdeki maiden yarışında Baba Fadıl, Uğurlu At, Bay Özgün, Can Alıcı, Esentepe Beyi ve Oğlum Sarp birincilik adaylarım.

2.AYAK: 3 yaşlı Arap taylarının çim pistteki KV-8 yarışını başarılı sonuçlara imza atan Azimli'nin kazanmasını bekliyorum.

Tek yazılabilir.

3.AYAK: 4 yaşlı Arapların yamaklara ait 4 şartlı yarışında Taylanım, Kılıç Osman, Kocamemik, Hükümhan ve Özarın arasında kazanan belirlenir.

4.AYAK: Arapların çimdeki KV-7 sürat yarışında Baba Balıkhan ve Özgürsu çekişmesini izleyeceğiz. Bu ikili ayrımsız kuponlarda yer almalı.

5.AYAK: Arapların bölünen maiden yarışında Asaf Baba, Lodos Baba, Altınay ve Asi Taha birinciliğe göz kırpan Arap tayları.

6.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin kapanıştaki 14 handikap yarışında Makawee, Oghuzhan ve Tempesta Mia arasında bu koşunun kaderi şekillenir.

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