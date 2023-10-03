1.AYAK: 3 yaşlı Arapların çimdeki maiden yarışında Baba Fadıl, Uğurlu At, Bay Özgün, Can Alıcı, Esentepe Beyi ve Oğlum Sarp birincilik adaylarım.
2.AYAK: 3 yaşlı Arap taylarının çim pistteki KV-8 yarışını başarılı sonuçlara imza atan Azimli'nin kazanmasını bekliyorum.
Tek yazılabilir.
3.AYAK: 4 yaşlı Arapların yamaklara ait 4 şartlı yarışında Taylanım, Kılıç Osman, Kocamemik, Hükümhan ve Özarın arasında kazanan belirlenir.
4.AYAK: Arapların çimdeki KV-7 sürat yarışında Baba Balıkhan ve Özgürsu çekişmesini izleyeceğiz. Bu ikili ayrımsız kuponlarda yer almalı.
5.AYAK: Arapların bölünen maiden yarışında Asaf Baba, Lodos Baba, Altınay ve Asi Taha birinciliğe göz kırpan Arap tayları.
6.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin kapanıştaki 14 handikap yarışında Makawee, Oghuzhan ve Tempesta Mia arasında bu koşunun kaderi şekillenir.