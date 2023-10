1.AYAK: Birincilikle tanışamamış 3 yaşlı İngilizlerin 19 şartlı yarışında Süslü Menekşe. Canpolat Ağa, Fast Dancing Girl ve For My Sun öne çıkan taylar.

2.AYAK: Arapların kumdaki 15 handikap yarışında eküri destekli Kuğu Güzeli, Yeksıra ve Alaçatı Ağası birinciliğe uzanmayı hedefleyen isimler.

3.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin KV-7 yarışında koştuğu 2 koşudan galibiyetle ayrılmayı başaran Matt Murdock favorim.

Rakip yazacaklara King Irpnside öneririm.

4.AYAK: İngilizlerin KV-8 yarışında The Raptor, Zorro, Dragon Fire ve Vector arasındaki kıran kırana çekişme kazananı belirler.

5.AYAK: 3 yaşlı Arapların çimdeki maiden yarışında Kerimdedem, Hızlı Akar, Baba Ertürk, Çağlayan Bey ve Karaca Hatun birinciliğe göx kırpan taylar.

6.AYAK: İngilizlerin kapanıştaki 15 handikap kum yarışında Get Wind, Golden Fairy ve Oğlum Fırat birinciliğin güçlü adayları. Birlikte düşünülmeli.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın