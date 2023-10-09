Giriş Tarihi: 09.10.2023, 00:00
1.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin çimdeki 1 şartlı koşusunda Eridanus. Derko, Bosphorus Blue, Heraklion ve Prens Kayra birinciliğe daha yakın taylar.
2.AYAK: Birincilikle tanışamamış 3 yaşlı İngilizlerin 19 şartlı yarışında Battle Crown, Pako, Extra Hunter ve Tekinkurt kazanmaya yakın taylar.
3.AYAK: İngilizlerin 2 şartlı yarışında Grand Mission, Madam Ludmila, Girişkin ve Dilber arasında birincilik düğümü çözümlenir.
4.AYAK: Çimdeki 2 kilometrelik KV-7 çim yarışını formunu geliştiren Steps Of Iron'un kazanmasını bekliyorum.
Güvenenler tek yazsın!
5.AYAK: Arapların yamaklara ait 5 şartlı kum yarışında Bozhayat, Anayurt ve uygun kilosuyla Şirinmişirin öne çıkan Arap atları.
6.AYAK: 3 yaşlı Arapların kapanıştaki 3 şartlı yarışında Şanslı Enes, Tacettin Bey, Balki Tay ve Demirkardeşler birincilik adaylarım.
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