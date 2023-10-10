1.AYAK: 3 yaşlı dişi Arap taylarının maiden yarışında Özsultan, Denizkuşu ve Canımsueda öne çıkan taylar. Rüzgarkıran sürprizde düşünülmeli.
2.AYAK: 3 yaşlı Arapların çimdeki 3 şartlı yarışında Ser Şövalye, Oğlum Faruk, Trakus, Altın Mahir, Bedobey ve İdilyıldız öne çıkan taylar.
3.AYAK: İngilizlerin yamaklara ait 16 handikap yarışında Umutbey, Amadis, Zamburi ve Onofre öncelikli isimler. Lion Child yeri olanlara.
4.AYAK: İngilizlerin çimdeki KV-8 yarışında Expectancy'ye öncelik tanıyorum.
Ardaşah sert rakip olur. Yeri olanlar Hardmet'e şans tanısınlar.
5.AYAK: Arapların kumdaki 5 şartlı yarışında Pekalp, Alibeğ, Güvenağa, Bay Tosunoğlu ve Tumbul Çiçeği arasında kazanan belirlenir.
6.AYAK: 3 yaşlı Arapların kapanıştaki bölünen maiden yarışında dereceli işlerle hazırlanan Altın Nigar favorim. Güvenenler tek yazabilir.