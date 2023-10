1.AYAK: İngilizlerin çimdeki 4 şartlı yarışında Yıldız Tozu, Utkunun Kızı, Tevazu ve Cool Image birinciliği hedefleyen isimler. Acar Tay sürprizde.

2.AYAK: Dişi İngilizlerin 14 handikap çekişmesinde Rain Fall, Rainbow Spirit, Ayris, Panoramik ve Aegean Delight arasında birincilik düğümü çözülür.

3.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin KV-7 yarışında arızasını atlatan Special Of Horses iyi koşacak. Lady North sert rakip olur diye düşünüyorum.

4.AYAK: 2 yaşlı dişi İngilizlerin 3 şartlı yarışında Sweet Sacrifice öne çıkıyor.

Rakip yazacaklar Süper Palaz'a bir çarpı atsınlar.

5.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin maiden yarışında Cool Power, Batmanbeyi, Ebrarım, Best Of Racer, Feriştah Kızı ve Old Romance öne çıkan taylar.

6.AYAK: Arapların yamaklara ait 15 handikap yarışında Mahinurum, Canagel ve Silent River birincilik adaylarım.

Güneşkral ve Snowflake yeri olanlara

