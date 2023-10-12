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Sweet Sacrifice ERGUN ONARIR

Sweet Sacrifice

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 12.10.2023, 00:00
1.AYAK: İngilizlerin çimdeki 4 şartlı yarışında Yıldız Tozu, Utkunun Kızı, Tevazu ve Cool Image birinciliği hedefleyen isimler. Acar Tay sürprizde.
2.AYAK: Dişi İngilizlerin 14 handikap çekişmesinde Rain Fall, Rainbow Spirit, Ayris, Panoramik ve Aegean Delight arasında birincilik düğümü çözülür.
3.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin KV-7 yarışında arızasını atlatan Special Of Horses iyi koşacak. Lady North sert rakip olur diye düşünüyorum.
4.AYAK: 2 yaşlı dişi İngilizlerin 3 şartlı yarışında Sweet Sacrifice öne çıkıyor.
Rakip yazacaklar Süper Palaz'a bir çarpı atsınlar.
5.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin maiden yarışında Cool Power, Batmanbeyi, Ebrarım, Best Of Racer, Feriştah Kızı ve Old Romance öne çıkan taylar.
6.AYAK: Arapların yamaklara ait 15 handikap yarışında Mahinurum, Canagel ve Silent River birincilik adaylarım.
Güneşkral ve Snowflake yeri olanlara
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